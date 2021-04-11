Марк Кардона
№7
Нападающий
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 июля 1995 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Вильярреал
-:-
Осасуна
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
-
Осасуна
-
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
Осасуна
1 : 3
Леванте
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1
Леванте
3
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
Хетафе
1 : 0
Осасуна
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Осасуна
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
Кадис
0 : 2
Осасуна
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0
Осасуна
2
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 1 тур