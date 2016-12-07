Пьер-Даниэль Нгуинда
№45
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2016 07 дек. 2016 ср 22:45
Байер
3 : 0
Монако
07.12.2016 07 дек. 2016 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Байер
3
Монако
0
был в запасе