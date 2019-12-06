Дарио Поведа
№50
Нападающий
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
0
Атлетико
0
был в запасе