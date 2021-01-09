Реким Харпер
№16
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 марта 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Блэкпул
2(3) : 2(2)
Вест Бромвич
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
2(3)
Вест Бромвич
2(2)
был в запасе