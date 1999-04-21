Мигель Бланко
№37
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 апр. 1999 (21) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:30
Вольфсбург
1 : 0
Айнтрахт
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:30
Аугсбург
1 : 1
Айнтрахт
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1
Айнтрахт
1
был в запасе