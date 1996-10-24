Итан Робсон
№25
Полузащитник
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 0
Сандерленд
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Бромвич
2
Сандерленд
0
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
Сандерленд
1 : 0
Уотфорд
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сандерленд
1
Уотфорд
0
был в запасе