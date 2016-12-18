Серхио Аррибас
№28
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 июля 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
Леганес
1 : 1
Эйбар
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
1
Эйбар
1
был в запасе