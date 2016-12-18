Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Косово
Сербия
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Норвегия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Диего Перес
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 июля 1994 (26) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
18:15
Леганес
1 : 1
Эйбар
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
1
Эйбар
1
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:30
Лас-Пальмас
1 : 1
Леганес
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1
Леганес
1
был в запасе