Атакан Аккайнак
№37
Полузащитник
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Команда
Байер
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 янв. 1999 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Кельн
1 : 1
Байер
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1
Байер
1
был в запасе