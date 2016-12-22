Эмануэле Спиноцци
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 23:00
Рома
1 : 0
Милан
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1
Милан
0
был в запасе