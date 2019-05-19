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Олимпиада
Софьян Кийин
№80
Полузащитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 окт. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Сампдория
0
был в запасе
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1
Кьево
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Наполи
3
был в запасе
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
33'
33'
33'
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:30
Торино
3 : 0
Кьево
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3
Кьево
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
36'
36'
36'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Кьево
0
был в запасе
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Рома
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0
Рома
3
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
83'
83'
83'
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Интер
30'
30'
30'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
Парма
1 : 1
Кьево
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1
Кьево
1
был в запасе
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