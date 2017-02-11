Александр Ллове
№33
Нападающий
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 нояб. 1997 (23) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Монпелье
3
был в запасе
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
Марсель
5 : 1
Монпелье
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
5
Монпелье
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Дижон
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1
Дижон
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур