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Олимпиада
Хамза Мендиль
№3
Защитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Марокко
Дата рождения
21 окт. 1997 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
-:-
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
-
Шальке-04
-
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
3
Шальке-04
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Шальке-04
0 : 1
Арминия
60'
60'
60'
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0
Арминия
1
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
Шальке-04
0 : 2
Фрайбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
2
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
22:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
1
Штутгарт
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
3
Шальке-04
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Шальке-04
1 : 1
Унион
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1
Унион
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
Шальке-04
1 : 3
Вердер
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Вердер
3
был в запасе
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8
Шальке-04
0
был в запасе