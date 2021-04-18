Джордж Хирст
№45
Нападающий
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 февр. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 20:30
Лестер Сити
-:-
Саутгемптон
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/2 финала
Лестер Сити
-
Саутгемптон
-
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Эвертон
2 : 1
Ротерхэм
106'
106'
106'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
2
Ротерхэм
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала