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Олимпиада
Бубакар Камара
№4
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 нояб. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
-:-
Лион
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
-
Лион
-
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
44'
44'
44'
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 18'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 1' - 18' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
21:00
Марсель
1 : 1
Реймс
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Ренн
2 : 1
Марсель
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2
Марсель
1
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Марсель
2 : 1
Монако
76'
76'
76'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
Ним
0 : 2
Марсель
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
58'
58'
58'
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
18:00
Лорьян
0 : 1
Марсель
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
Марсель
3 : 1
Бордо
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
22:00
Лион
1 : 1
Марсель
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
1
Марсель
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 6 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Марсель
1 : 1
Метц
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1
Метц
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 5 тур
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