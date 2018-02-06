Карлан Аркус
№47
Защитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Гаити
Дата рождения
28 июня 1996 (24) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 20:30
Осер
0 : 3
Лез Эрбье
59'
59'
59'
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Осер
0
Лез Эрбье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Шильтигхейм
1 : 5
Осер
90'
45'
90'
45'
90'
45'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шильтигхейм
1
Осер
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала