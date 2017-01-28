Валентен Ванбалегем
№35
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
Лион
1 : 2
Лилль
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Лилль
2
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Лилль
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
0
Лилль
0
был в запасе
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017 13 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
1
был в запасе