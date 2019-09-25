Гэн Седзи
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
11 дек. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ним
1
Тулуза
0
был в запасе