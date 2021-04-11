Хишам Маю
№39
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 июля 1999 (21) год
Рост
177
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Брест
2 : 0
Ницца
90'
90'
90'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
был в запасе