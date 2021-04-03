Асьер Вильялибре
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 сент. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
минуты: 76' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Кубок, Финал