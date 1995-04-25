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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Даниэл (Даниэл Миллер)
№19
Вратарь
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
19 апр. 1995 (25) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Шахтер
1 : 0
Маккаби
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
1
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Маккаби
0 : 2
Шахтер
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Шахтер
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала