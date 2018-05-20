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Олимпиада
Давиде Фраттези
№16
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 сент. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Сассуоло
0 : 1
Рома
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0
Рома
1
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
21:45
Интер
1 : 2
Сассуоло
12.05.2018
12 мая 2018
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1
Сассуоло
2
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4
Сассуоло
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
Сассуоло
1 : 0
Фиорентина
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1
Фиорентина
0
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Беневенто
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2
Беневенто
2
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
Милан
1 : 1
Сассуоло
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1
Сассуоло
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Сассуоло
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Лацио
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0
Лацио
3
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Ювентус
7 : 0
Сассуоло
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
7
Сассуоло
0
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Дженоа
1 : 0
Сассуоло
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Сассуоло
0
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Сассуоло
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Сассуоло
1 : 0
Интер
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Интер
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Сассуоло
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0
Сассуоло
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе