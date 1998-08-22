Димитриос Николау
№77
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Греция
Дата рождения
13 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Интер
2 : 1
Эмполи
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2
Эмполи
1
был в запасе
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Эмполи
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
1
Эмполи
2
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
2
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
15.04.2019 15 апр. 2019 пн 21:30
Аталанта
0 : 0
Эмполи
15.04.2019 15 апр. 2019 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Эмполи
2
был в запасе
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 20:00
Эмполи
2 : 1
Наполи
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
2
Наполи
1
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:00
Ювентус
1 : 0
Эмполи
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1
Эмполи
0
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
11.03.2019 11 марта 2019 пн 22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
11.03.2019 11 марта 2019 пн 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2
Эмполи
1
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
02.03.2019 02 марта 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3
Парма
3
был в запасе
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Сассуоло
0
был в запасе
07.02.2019 07 февр. 2019 чт 22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
07.02.2019 07 февр. 2019 чт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Эмполи
0
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе