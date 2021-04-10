Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Норвегия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Константинос Цимикас
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 мая 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига с
суперкубок англии
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
-:-
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
-
Астон Вилла
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 4
Манчестер Сити
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
4
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
3 : 0
Лестер Сити
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3
Лестер Сити
0
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
18:30
Челси
0 : 2
Ливерпуль
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Челси
0
Ливерпуль
2
был в запасе