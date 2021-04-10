Константинос Цимикас
№21
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 мая 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
Ливерпуль
-:-
Астон Вилла
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
-
Астон Вилла
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 4
Манчестер Сити
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
4
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
3 : 0
Лестер Сити
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3
Лестер Сити
0
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 18:30
Челси
0 : 2
Ливерпуль
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Челси
0
Ливерпуль
2
был в запасе