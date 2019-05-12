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Олимпиада
Джошуа Симс
№39
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 марта 1997 (24) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Саутгемптон
1 : 1
Хаддерсфилд Таун
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
1
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 3
Борнмут
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Борнмут
3
был в запасе
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
Уотфорд
1 : 1
Саутгемптон
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Саутгемптон
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 1
Вулверхэмптон
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Ливерпуль
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
22:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
3
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Саутгемптон
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Брайтон & Хов
0
Саутгемптон
1
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 1
Тоттенхэм
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Саутгемптон
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
1
Саутгемптон
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
был в запасе