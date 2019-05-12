Джошуа Симс
№39
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 марта 1997 (24) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Саутгемптон
1 : 1
Хаддерсфилд Таун
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
1
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 3
Борнмут
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Борнмут
3
был в запасе
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
Уотфорд
1 : 1
Саутгемптон
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Саутгемптон
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Вулверхэмптон
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 3
Ливерпуль
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 22:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
3
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Саутгемптон
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Брайтон & Хов
0
Саутгемптон
1
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 1
Тоттенхэм
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Саутгемптон
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
1
Саутгемптон
1
был в запасе
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
был в запасе