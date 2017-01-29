Самуэль Гуддо
№57
Вратарь
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Команда
Палермо
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 июля 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 22:45
Наполи
1 : 1
Палермо
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Палермо
1
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Дженоа
3 : 4
Палермо
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Палермо
4
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
Фиорентина
2 : 1
Палермо
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2
Палермо
1
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 14:30
Палермо
0 : 1
Лацио
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0
Лацио
1
был в запасе