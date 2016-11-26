Алессандро Гварноне
№75
Вратарь
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 марта 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1
Милан
4
был в запасе