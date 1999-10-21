Бенджамин Вудберн
№58
Нападающий
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
15 окт. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Болгария
0 : 1
Уэльс
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Болгария
0
Уэльс
1
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Финляндия
0 : 1
Уэльс
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Финляндия
0
Уэльс
1
был в запасе