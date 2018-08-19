Аарон Зейдел
№36
Нападающий
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 февр. 1996 (25) лет
Рост
199
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
Мюнхен 1860
1 : 3
Хольштайн
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
1
Хольштайн
3
был в запасе