Лефтерис Хутесиотис
№1
Вратарь
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
20 июля 1994 (26) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:45
Бернли
1 : 1
Олимпиакос
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Бернли
1
Олимпиакос
1
был в запасе
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
Олимпиакос
3 : 1
Бернли
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Олимпиакос
3
Бернли
1
был в запасе
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
Люцерн
1 : 3
Олимпиакос
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Люцерн
1
Олимпиакос
3
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
Олимпиакос
4 : 0
Люцерн
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпиакос
4
Люцерн
0
был в запасе