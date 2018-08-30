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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лефтерис Хутесиотис
№1
Вратарь
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
20 июля 1994 (26) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:45
Бернли
1 : 1
Олимпиакос
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Бернли
1
Олимпиакос
1
был в запасе
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:00
Олимпиакос
3 : 1
Бернли
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Олимпиакос
3
Бернли
1
был в запасе
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
Люцерн
1 : 3
Олимпиакос
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Люцерн
1
Олимпиакос
3
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
Олимпиакос
4 : 0
Люцерн
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпиакос
4
Люцерн
0
был в запасе