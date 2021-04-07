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Олимпиада
Андреа Пинамонти
№89
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
Интер
-:-
Сассуоло
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
-
Сассуоло
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
Интер
1 : 0
Аталанта
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Аталанта
0
был в запасе
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1
Интер
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:00
Интер
2 : 2
Парма
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2
Парма
2
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Дженоа
0 : 2
Интер
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Интер
2
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Интер
1 : 2
Милан
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
1
Милан
2
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Интер
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1
Интер
1
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
Беневенто
2 : 5
Интер
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2
Интер
5
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
21:45
Интер
4 : 3
Фиорентина
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
4
Фиорентина
3
был в запасе