Ондржей Новотны
№50
Нападающий
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 февр. 1998 (23) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Спарта
1 : 0
Саутгемптон
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Саутгемптон
0
был в запасе