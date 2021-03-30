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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Френки де Йонг
№21
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 мая 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
суперкубок испании
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Гибралтар
0 : 7
Нидерланды
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0
Нидерланды
7
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур