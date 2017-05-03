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Материалы
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Евро-2020
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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Абдельхак Нури
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 апр. 1997 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
03.05.2017
03 мая 2017
ср
19:45
Аякс
4 : 1
Лион
03.05.2017
03 мая 2017
ср
19:45
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Аякс
4
Лион
1
был в запасе
13.04.2017
13 апр. 2017
чт
22:05
Аякс
2 : 0
Шальке-04
13.04.2017
13 апр. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
2
Шальке-04
0
был в запасе
09.03.2017
09 марта 2017
чт
21:00
Копенгаген
2 : 1
Аякс
09.03.2017
09 марта 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Копенгаген
2
Аякс
1
был в запасе
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
Аякс
1 : 0
Легия
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
1
Легия
0
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
Легия
0 : 0
Аякс
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Легия
0
Аякс
0
был в запасе