Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уго Маньетти
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
-:-
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
-
Ним
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Брест
2 : 1
Бордо
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Брест
2 : 4
Метц
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Метц
4
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3
Брест
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ланс
2 : 1
Брест
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2
Брест
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Лион
2 : 2
Брест
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Брест
2 : 1
Реймс
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2
Реймс
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Бордо
1 : 0
Брест
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Брест
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
0 : 2
Брест
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Брест
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Брест
4 : 1
Сент-Этьен
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
4
Сент-Этьен
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
Брест
3 : 2
Лилль
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3
Лилль
2
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Ренн
2 : 1
Брест
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2
Брест
1
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Брест
0 : 3
Страсбур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0
Страсбур
3
был в запасе
Показать все игры