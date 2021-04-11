Уго Маньетти
№27
Полузащитник
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Брест
-:-
Ним
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
-
Ним
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Брест
2 : 1
Бордо
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Брест
2 : 4
Метц
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Метц
4
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3
Брест
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ланс
2 : 1
Брест
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2
Брест
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Лион
2 : 2
Брест
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Брест
2 : 1
Реймс
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2
Реймс
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Бордо
1 : 0
Брест
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Брест
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Метц
0 : 2
Брест
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Брест
2
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Брест
4 : 1
Сент-Этьен
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
4
Сент-Этьен
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
Брест
3 : 2
Лилль
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3
Лилль
2
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Ренн
2 : 1
Брест
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2
Брест
1
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Брест
0 : 3
Страсбур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0
Страсбур
3
был в запасе