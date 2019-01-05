Джош Когли
№25
Защитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 марта 1996 (25) лет
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
2 : 0
Бирмингем Сити
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Хэм
2
Бирмингем Сити
0
был в запасе