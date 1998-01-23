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Олимпиада
Джош Перес
№26
Нападающий
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Команда
Фиорентина
Гражданство
США
Дата рождения
21 янв. 1998 (23) года
Рост
165
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Фиорентина
3 : 3
Наполи
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
3
Наполи
3
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Лацио
3 : 1
Фиорентина
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Фиорентина
1
был в запасе
15.12.2016
15 дек. 2016
чт
22:00
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
15.12.2016
15 дек. 2016
чт
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Фиорентина
0
был в запасе
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
21:00
Фиорентина
2 : 1
Сассуоло
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
2
Сассуоло
1
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
Фиорентина
2 : 1
Палермо
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2
Палермо
1
был в запасе
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4
Фиорентина
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 4
Фиорентина
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0
Фиорентина
4
был в запасе