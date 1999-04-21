Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джузеппе Борелло
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 апр. 1999 (21) год
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
был в запасе