Джузеппе Борелло
№42
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 апр. 1999 (21) год
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
был в запасе