Мариуш Марин
№14
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Румыния
Дата рождения
30 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
Сампдория
3 : 2
Сассуоло
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Сассуоло
2
был в запасе