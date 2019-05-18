Доминик Франке
№14
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 окт. 1998 (22) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Вольфсбург
8 : 1
Аугсбург
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
8
Аугсбург
1
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 0
Нюрнберг
04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
2
Нюрнберг
0
был в запасе