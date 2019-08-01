Богдан Цыру
№15
Защитник
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Команда
Вииторул
Гражданство
Румыния
Дата рождения
15 марта 1994 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 18:00
Вииторул
2 : 1
Гент
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вииторул
2
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
Гент
6 : 3
Вииторул
56', 61'
56', 61'
56', 61'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
56', 61'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гент
6
Вииторул
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд