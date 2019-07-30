Владимир Авилов
№4
Защитник
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Гражданство
Эстония
Дата рождения
10 марта 1995 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.07.2019 30 июля 2019 вт 20:00
Нымме Калью
0 : 2
Селтик
30.07.2019 30 июля 2019 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Нымме Калью
0
Селтик
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
24.07.2019 24 июля 2019 ср 21:45
Селтик
5 : 0
Нымме Калью
24.07.2019 24 июля 2019 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Селтик
5
Нымме Калью
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд