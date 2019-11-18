Брэд Пауэр
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
29 окт. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Гибралтар
1 : 6
Швейцария
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Гибралтар
1
Швейцария
6
был в запасе
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Гибралтар
2 : 3
Грузия
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Гибралтар
2
Грузия
3
был в запасе