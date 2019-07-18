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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сайкс Гарро
№7
Нападающий
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Команда
Европа
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
26 февр. 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Рейнджерс
6 : 0
Сент-Джозефс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рейнджерс
6
Сент-Джозефс
0
был в запасе
09.07.2019
09 июля 2019
вт
18:55
Сент-Джозефс
0 : 4
Рейнджерс
09.07.2019
09 июля 2019
вт
18:55
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Сент-Джозефс
0
Рейнджерс
4
был в запасе