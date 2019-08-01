Юн Чеканович
№23
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
8 авг. 2000 (20) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:30
Прогрес
0 : 0
Рейнджерс
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Прогрес
0
Рейнджерс
0
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
Рейнджерс
2 : 0
Прогрес
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рейнджерс
2
Прогрес
0
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:30
Прогрес
1 : 2
Корк Сити
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Прогрес
1
Корк Сити
2
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Корк Сити
0 : 2
Прогрес
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Корк Сити
0
Прогрес
2
был в запасе