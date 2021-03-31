Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хесус Рубио
№2
Защитник
Подписаться
Команда
УЭ Санта-Колома
Гражданство
Андорра
Дата рождения
9 сент. 1994 (26) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига d
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Андорра
1 : 4
Венгрия
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Андорра
1
Венгрия
4
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Польша
3 : 0
Андорра
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Польша
3
Андорра
0
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Андорра
0 : 1
Албания
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0
Албания
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур