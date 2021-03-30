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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Матуш Беро
№21
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Словакия
Дата рождения
6 сент. 1995 (25) лет
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Словакия
2 : 1
Россия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Словакия
2
Россия
1
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Словакия
2 : 2
Мальта
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Словакия
2
Мальта
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Кипр
0 : 0
Словакия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 78'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
0
Словакия
0
минуты: 1' - 78' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур