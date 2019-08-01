Грегор Сикошек
№94
Защитник
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Команда
Копер
Гражданство
Словения
Дата рождения
13 февр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Мальме
3 : 2
Домжале
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мальме
3
Домжале
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
Домжале
2 : 2
Мальме
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Домжале
2
Мальме
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Домжале
1 : 0
Бальцан
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Домжале
1
Бальцан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:30
Бальцан
3 : 4
Домжале
61'
61'
61'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:30
61'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Бальцан
3
Домжале
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд