Григор Меликсетян
№12
Вратарь
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Команда
Гандзасар
Гражданство
Армения
Дата рождения
18 авг. 1986 (34) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Грузия
1 : 2
Армения
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Грузия
1
Армения
2
был в запасе