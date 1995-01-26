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Евро-2020
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Олимпиада
Магомет Шаваев
№19
Полузащитник
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Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 янв. 1995 (26) лет
Рост
194
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Волгарь
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Спартак-Нальчик
1
Волгарь
2
был в запасе
22.03.2017
22 марта 2017
ср
15:00
Тюмень
3 : 0
Спартак-Нальчик
22.03.2017
22 марта 2017
ср
15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур